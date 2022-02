LANGEVIN, Daniel



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès subit de monsieur Daniel Langevin survenu le 3 janvier 2022 à l'âge de 63 ans. Il était le fils de feu dame Georgette Blouin et de feu monsieur Albert Langevin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Lise (Denis Lapierre) et Sylvie. Il laisse également dans le deuil son neveu David Lapierre (Geneviève Dion), ses cousins, cousines, parents, amis(es) ainsi que ses collègues et amis(es) d'Hydro Québec.La direction des funérailles a été confiée auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Gilles Kègle (380, rue du Pont, Québec, QC G1K 6M7, Canada) (www.gilleskegle.org/).