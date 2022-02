FONTAINE, Marguerite



À l'IUCPQ, le 19 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée madame Marguerite Fontaine, épouse de feu monsieur Viateur Robitaille, fille de feu madame Zérilda Dorval et de feu monsieur Odina Fontaine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric Robitaille (Mélanie Dupont) et Carl Robitaille (Jennifer Cayouette); son petit-fils: Charles-Abraham Robitaille; ses frères et sœurs: feu Raymond, Jacqueline (feu Jean-Charles Lortie), Nicole (feu Jacques Poulain), André (Gisèle St-Laurent), Madeleine (Bernard Leblanc), Lise (Adrien Laberge), Marcel (Liliane Pâtry), Daniel (Francine Perron), Michel (Gaétanne Carrier), feu Claudette (James Nickelberry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: François (Rita Jobin), Richard (Ada Brown), Ghislaine (Hervé Deschênes) et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial est adressé à Aline, Fernand, Gemma et Guy.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656 4999, site web : www.fondation-iucpq.org.