VILLENEUVE, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Villeneuve, conjointe de feu monsieur René Savard. Elle était la fille de feu dame Jeanne Moisan et feu monsieur Albert Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Micheline (feu Gilles Dion) et André (Danielle Hains); la petite-fille de son conjoint Cynthia; ses neveux et nièces: Caroline Villeneuve (Stéphane Huot), Sylvain Villeneuve (Chantale Gagnon), Robert Bourdeau, Alain Bourdeau (Régis Menetrey), Christian Villeneneuve, Éric Dion (Hélène Bourget) et feu Richard Dion ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur et son frère qui l'ont précédée: Jeannette (Paul-André Villeneuve) et Claude (Yolande Tremblay). La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs du 4e et 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca