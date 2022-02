TREMBLAY, Irène Bernier



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Irène Bernier, épouse de feu M. Lucien Tremblay. Elle était la fille de M. Mathias Bernier et de feu dame Marie-Blanche Anderson. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil: feu André (Nicole Lemelin), feu Claudette, Nicole (feu Alain Gaudreau), Denis (Micheline Marceau); ses petits-enfants: Karl Tremblay (Caroline Hallé), Jean Tremblay (Josianne Masson), Jimmy Gaudreau (Maryse Gaumond), Pierre-Luc Gaudreau (Élisabeth Lamarche), Marie-Hélène Tremblay (Stéphanie Vandelac), Audrey Tremblay (Christian Roy) et Valérie Marois (Christian Lanouette); ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Laurette (feu Napoléon Montminy), Fernande (Léo Maguire), Denis (Jeannine Marquette), Denise, Solange (Yvon Gaudreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Marguerite (feu Donald Juneau), feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Bernier), feu Rosaire (feu Thérèse Chabot), feu Alfred (Claire Munger), Gaby (feu Henri Frongillo), feu Gérard (feu Hélène Patry, son conjoint Jean-Louis Fortin), feu Thomas (Réjeanne Aubé), feu Maurice (feu Jeannine Aubin), feu François (Françoise Desrochers); ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Mario Gaudreau, ainsi que Dr Mathieu Mercier, Dre Annie Blanchette, Dr Philippe Gagnon et le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leur bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction a été confiée à la