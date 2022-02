GILBERT, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour des siens, le 28 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Michel Gilbert, époux de dame Pauline Tardif, fils de feu Doréa Lessard et feu Léonce Gilbert. Il demeurait à Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Rémi (Sonia Giguère), Andrée (Bryan Toews) et Steve; ses petits-enfants: Jonathan Toews et David Toews, Roxanne Gilbert et Frédéric Gilbert. Il est allé rejoindre ses frères: feu Claude, feu Raymond, feu Robert (feu Ange-Aimée Grondin), feu Denis (feu Géraldine Cloutier) et sa sœur feu Diane (feu Denis Vigneault). Il était le beau-frère de feu Jean-Marc (feu Lucienne Thivierge), Rachel (feu Raymond Ferland), feu Fernand (Rollande Turcotte), feu Clément, feu Claude, Paul-Henri (Jacqueline Doyon), feu Liliette (feu Irenée Marcoux), Benoît (feu Monique Vachon, Louise Lessard), feu Robert, feu Yvon, Laval et Henriette. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (55, avenue St. Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/