GUÉRIN, Simone Simard



À la Résidence Aviva, le 20 janvier 2022, est décédée à l'âge de 101 ans et 3 mois madame Simone Simard, épouse de feu monsieur Lucien Guérin et fille de feu monsieur Zéphirin Simard et de feu madame Marie Lajoie. Elle demeurait à Québec.le jeudi 17 février à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire, Huguette, Clément (Louise Lafrance), Simon (Johanne Laplante) et Céline; ses petits-enfants: François Villeneuve, Isabelle Villeneuve (Sylvain Lessard), Mathieu Guérin (Lucie Bigeault), Émilie Guérin, Pierre-Antoine Gagnon (Julia Nallet) et Marie-Ève Rigali (Philippe Belleau); ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Maxime, Edward, Alice, Antoine et Alexandre; sa sœur Rollande et son frère Léger (Nathalie Laliberté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement: monsieur Michel Villeneuve pour son soutien constant au fil des ans; la Dre Lucie Beaulieu pour son grand dévouement et les bons soins prodigués; madame Julie Paquet de la Résidence Aviva et les autres membres du personnel pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation ou une cause de votre choix.