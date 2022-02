MARQUIS, Jacqueline Lever



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 9 janvier 2022, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Lever, épouse de monsieur Denis Marquis, fille de feu madame Éliane Lafrance et de feu monsieur Lionel Lever. Elle demeurait à Québec.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses filles, Claire (Alain Desmeules) et Estelle ainsi que ses petits-enfants : Patrice (Chloé Careau), Geneviève et Justin (Magalie Thibault).Elle laisse également dans le deuil sa sœur Liliane, son frère Denis ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était la sœur de feu Micheline, feu Ghislaine, feu André, feu Gérard, feu Marcel, feu Michel, feu Francine ainsi que la belle-sœur de feu André Marquis (feu Denise), feu Jean-Yves (feu Clémence), feu Jacques (feu Hélène) et feu Rolland. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Catherine-de-St-Augustin. La famille tient à remercier le personnel soignant du P3 de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec : fondationduchudequebec.org