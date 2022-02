BEAULIEU, Yvon



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 29 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Beaulieu, fils de feu M. Joseph Beaulieu de feu dame Yvonne D'Anjou. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur: William, Émile et Annette. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire