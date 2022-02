CHAMBERLAND, Lise Charlebois



Au CHSLD du Boisé, le 17 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lise Charlebois, épouse de feu monsieur Réal-Hervey Chamberland. Elle était la fille de feu dame Émilienne Bouchard et de feu monsieur Émile Charlebois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Denis Moreau), Pierre (feu Johanne Magnan), feu Daniel, feu Luce, François (Louise Gagnon) et Chantal (Yves Bertrand); ses petits-enfants: Caroline (Jacques Cloutier), Nicolas, Sébastien, Marie-Pier (Maxime Chartier) Sarah (Pierre-Luc Gauthier), Frédérick (Stéphanie Drolet), Marianne (Raphael Lajoie), Jonathan (Jessica Milhomme), Alexandre (Julie Rioux), Audrey-Ann (Jamal Hnini) et feu Kélias ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Huguette (feu Mike Boback), feu Marie (feu Paul Bertrand), feu Jean (feu Nancy Gillis) Camille (feu Adrien Drolet) et Josée Maguire (feu Marc-Alain Nantel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland: feu René (feu Mariette Guay), feu Roger (feu Madeleine Beaudoin), feu Jeannette (feu Yvan Laliberté), feu Ludger (feu Jacqueline Giroux), feu Pierre (feu Marguerite Chamberland), feu Monique (feu Jean-Claude Fortin), feu Germain (Gilberte Forgues), feu Georges-Omer (feu Gisèle Gagnon), feu Benoît (Yolaine Thibault), feu Simone (feu Lionel Brassard) et feu André (Jeannette Blanchette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un très grand merci au personnel du CHSLD du Boisé pour les excellents soins prodigués au cours de la dernière année ainsi qu'au personnel des Jardins Lebourgneuf où elle résidait auparavant. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don la Fondation Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél.: 418-527-0075 ou par l'envoi de messes à sa mémoire.