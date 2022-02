BARIBEAU, Marcel



À Québec le 23 janvier 2022, est décédé à l'âge de 74 ans M. Marcel Jr. Baribeau, il était l'époux de dame Denise Gravel, et fils de feu monsieur Marcel Sr. Baribeau et de feu dame Laura Goulet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Gravel; ses enfants: Éric (Melissa Gauthier) et Stéphane (Marie-Josée Biron); ses petits-enfants: Cindy (Charles Ben Daoud), Gabriel et Damien; ses frères et sœurs: Ghislaine (Claude Méthot), feu Yvon (Charlotte Consigny), feu Robert (Yolande Côté), Raymond (feu Lise Fortin), Fernand (Ginette Plamondon), Jean-Claude, Christian et Lise (Jean Thibodeau); ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été confiée àLes cendres de monsieur Baribeau seront déposées au Columbarium de La Seigneurie par la suite.