FERIGUTTI, Maria Buttazzoni



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 24 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Maria Buttazzoni, épouse de monsieur Romano Ferigutti. Elle était la fille de feu dame Assunta Fabbro et monsieur Giovanni Buttazzoni. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Romano; ses enfants : Daniela (Luc De Bellefeuille) et Sonia (Gaétan Cyr); sa sœur Elsa et son frère Dino en Italie ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Stefano et son frère Mario qui l'ont précédée. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260, site web : www.jhsb.ca