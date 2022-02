DROUIN PICARD, Rachelle



Au CHUL, le 19 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, entourée de ses enfants, est décédée madame Rachelle Drouin (Picard), fille de feu madame Marie-Ange Labrie et de feu monsieur Léonidas Drouin. Elle demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Hélène Beaupré), Marise (Michel Simard), feu Régis et Jasmin (Gina De Rico); ses petits-enfants: Charles (Hélène), Vincent et Jérôme (Gabrielle) Picard, Patrick et Yannick (Marie-Hélène) Simard, Étienne, Rachelle (Nicolas) et Laurence (Marc) Picard; ses arrière-petits-enfants: Dahlia, Ariane; Émile, Raphaël, Elirose, Jeanne, Félix et Ophélie; les membres de la famille Picard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Dolorosa (feu Alphonse Grégoire), feu Agathe (feu Alphonse Tardif), feu Paul-Émile (feu Juliette Cloutier), Polydore Drouin (feu Émilienne Tardif), feu Laurent, Monique (feu Jules Larivière) et de Brigitte (Marius Leclerc). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.