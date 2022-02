BOULAY, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Pierre Boulay à l'IUSMQ au département des soins palliatifs, le 14 janvier 2022 à l'âge de 64 ans. Il était le fils de feu Monsieur Octave Boulay et de feu Madame Claire Labonté. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Alain, feu Mario, Roberto, Josée (Pierre Lepage) et Manon (Daniel Arsenault), ainsi que sa sœur biologique Johanne Létourneau; ses neveux : Martin, Mathieu (Stéphanie Côté) et Alexandre; ses petits-neveux et petites-nièces : Maélie, Éliane, Émile et Emma-Rose, ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital IUSMQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418-657-5334, site web : www.fqc.qc.ca .