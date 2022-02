ALLEN, Hervé-Émile



Papa, ton départ n'effacera jamais le souvenir des jours heureux. Tu as été pour nous le meilleur des pères. Un papa en or avec le plus grand des cœurs. Maintenant repose en paix.À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2022, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Hervé-Émile Allen, fils de feu monsieur Anselme Allen et de feu madame Alice Couture. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Carmen Audet, ses filles: Renée (André Lessard), Nancy (Robert Claude), Dany(elle) (Denis Carrier) et Andrée (Guy Nuckle); ses petits-enfants: Jean-François (Sylvie), Reno (Marie-Hélène), Alexandre (Nika), Audrey (Scott), feu Pierre, Yoann, Joany (Maxime) et Cédric (Alexandra); ses arrière-petits-enfants: Logan, Kylian et Romane; ses frères et sœurs : feu l'Abbé Hector, feu Lucille (feu Émilien Audet), feu Edgar, Gemma (feu Joseph Gagnon), feu Willie (feu Janine Felteau), feu Clément (feu Huguette Gagné), feu Joseph-Claude (Lauraine Jacques), Léandre (Denise Dumont) et Andrée-Anne (Régis Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet: feu Claude (Denise Audet), Gaétane (Simon Goulet), Jean, feu Gilles (Florence Guay), René (Priscille Larochelle), feu André (feu Irène Bourque), Lise (Daniel Provencher), feu Yves et Diane (Denis Demers). Il laisse également dans le deuil sa filleule Caroline et ses filleuls Éric et Jean-François de même que des personnes qui font partie de la famille: feu Gilles Gagné, Conrad et Carmen Pinel, Sylvain et France Tremblay; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence, de la cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://alzheimer.ca/fr.à compter de 11h.