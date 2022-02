L'ITALIEN, Odette



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 27 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédée dame Odette L'Italien, épouse de feu M. Paul Dugas, fille de feu M. Roger L'Italien et de feu dame Bertha Gasse. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel et Stéphanie; son petit-fils Guillaume. Sont aussi affectés par son départ ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles L'Italien et Dugas. Les services professionnels ont été confiés à la