TARDIF, Noëlla Breton



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 21 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée dame Noëlla Breton, veuve de feu Adrien Tardif et amie de feu Jean-Louis Blais. Native de Sainte-Hénédine, elle demeurait à Saints-Anges. Elle laisse dans le deuil sa sœur: Pauline (Yvon Lefrançois); ses frères: Gilles (Charlotte Veilleux) et Benoit (Rose-Hélène Marcoux); son beau-frère: Gérard Couture (feu Jeanne d'Arc Tardif); les enfants de son ami : Nicole Blais (Micheline), Gaétan Blais (Nathalie). Elle laisse également dans le deuil ses cousines, de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre ses parents: Joseph Breton et Claire Langlois; les membres de la famille Breton: Béatrice (Ernest Lamontagne), Bernadette (Wellie Bédard), Marie-Claire (David Tremblay), Irène (Roland Marceau), Robert (Rita Baillargeon), Wilfrid (frère mariste), Rodolphe (Monique Laflamme), Gabrielle, Jean-Claude (Patricia Bisson) et Charles-Auguste. L'ont précédée aussi les membres de la famille Tardif: Aimé, Aurore (Maurice Drouin), Rose, Rosaire (Anita Drouin), Irène (Roland Turcotte), Noël (Julie-Anna Drouin), Stella (Edmond Grenier) et Gérard (Rita Blanchette).La famille se réunirasur invitation au funérarium duLa direction a été confiée à laLa famille est reconnaissante énormément envers le personnel du Château Sainte-Marie et celui des soins palliatifs de CHSLD pour les bons soins prodigués à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/accueil ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saints-Anges) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/