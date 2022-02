GILBERT, Lucille



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lucille Gilbert, survenu à Québec, le 22 janvier 2022. Elle était la conjointe de feu André Caouette, la fille de feu Marie-Jeanne Genest et de feu Antonio Gilbert. La famille accueillera, en tout intimité, parents et amis pour les condoléances, suivi deL'inhumation se fera après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa fille Sandra Caouette (Éric Tanguay); son frère Denis Gilbert (Linda Mainville) et ses sœurs : Jeannine Gilbert (feu Henri Robitaille) et Carmen Bourget (feu Roger Bourget); cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux infirmières des soins à domicile du CIUSS de la Capitale-Nationale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262. https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.