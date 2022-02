BEAUCHEMIN, Pierre Dr



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 janvier 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé docteur Pierre Beauchemin, époux de dame Marie-Josée Audette, fils de feu Joseph Adolphe Beauchemin et de feu Adela Michaud. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Josée; ses enfants : Philippe (Solena Paz Neira), Simon (Senenge Afonso), Mathieu (Megumi Kondo) et Sophie (Pascal Perron); ses petits-enfants : Hector, Evan, Noah, Saya, Yulie et Charles-Émile : sa sœur Andrée (Raymond Pronovost); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audette : Jacques (Suzanne Pelletier), Guy (Andrée Gauvin), Dominique (Mario Béland), Eric et Isabelle (François Leduc), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Dr Beauchemin a pratiqué la médecine générale et sportive durant plus de 40 ans et a été le médecin des joueurs des Nordiques de Québec de 1982 à 1995. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Humanitea pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294www.societealzheimerdequebec.com