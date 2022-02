Achats des Fêtes: la frénésie des cadeaux a mis à mal l’épargne des Canadiens

Les Québécois ont dépensé 476 $ de plus que prévu, succombant à une frénésie de cadeaux durant le temps des Fêtes, selon un récent sondage.

Le coup de sonde de la Banque Royale du Canada (RBC) dévoilé jeudi révèle cependant qu’à l’échelle du pays, 33 % des acheteurs ont dépassé leur budget, en dépensant en moyenne 414 $ de plus, loin du record de 588 $ enregistré l’année dernière.

Selon le sondage, les consommateurs québécois sont ceux qui ont le plus dépassé leur budget, suivis des Britanno-Colombiens avec 545 $, alors qu’en Saskatchewan, au Manitoba et dans les Maritimes, les dépassements budgétaires sont de 320 $.

Les Canadiens sont moins nombreux à envisager leur santé financière sous un beau jour en 2022, puisque le taux de ceux qui sont confiants est passé de 48 % à 42 % en une année.

Pour les consommateurs indiquant que «cela devrait aller», malgré le dépassement du leur budget, le taux est de 29 % chez les Québécois, contre 24 % pour la moyenne nationale.

Environ 22 % des sondés affirment n’avoir pas de capacité d’épargner davantage en 2022.

«Beaucoup de gens s'attachent à consacrer plus de temps à leurs proches. Nous avons également constaté une hausse des dons faits par les Canadiens à des organismes de bienfaisance pendant la période des Fêtes, en leur nom ou au nom d'autrui, afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin», a indiqué Flora Do, vice-présidente, Placements à terme et épargne et RBC Investi-Clic.

«Au début de chaque nouvelle année, certains doivent relever le défi de rembourser leur générosité de la période des Fêtes et de recommencer à épargner», a-t-elle ajouté.

