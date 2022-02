PELLETIER BLANCHET

Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Pelletier, épouse de feu monsieur Gérard Blanchet, demeurant à Lévis, autrefois à L'Islet et à Montmagny. Elle était la fille de feu dame Léda Roy et de feu monsieur Armand Pelletier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Benoit, Louise, Denise et leur conjoint(e); ses petits-enfants: Stéphanie et Marie- Michelle Dallaire, Marie-Chantale et Nathalie Blanchet, Louis Breton et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Rose-Marie et Chloé Blouin, Ludovic et Alexandre Dionne ainsi que Pedro Diaz. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Edgar Gaudreau) feu Léo (Solange Fournier) et feu Bérard (Luce Raymond); de la famille Blanchet: feu Bertrand, feu Émérentienne (Emay), feu Claire, feu Rose, feu Monique, feu Marc (feu Lucille Lemieux), feu Claude (Micheline Fortier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis. De sincères remerciements sont adressés au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués ainsi qu'à son médecin Luc Dallaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, (soins Palliatifs) 143, rue Wolf Lévis (Québec), G6V 3Z1. https://fhdl.ca/faire-un-don/.suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.