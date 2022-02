Ariane Moffatt se retire de Facebook

La chanteuse Ariane Moffatt a rendu publique sa décision de quitter le célèbre réseau social jeudi. Dans sa dernière publication, elle a expliqué en avoir assez que des gens utilisent frauduleusement, depuis un an, son nom et son image pour vendre des produits dits amincissants.

« Ça fait plus d’un an qu’on usurpe frauduleusement mon image pour la déformer (lire amaigrir tout ce qui peut s’amaigrir sur mes photos), qu’on me fait dire des atrocités totalement à l’opposé de mes valeurs à propos de la perte de poids et de la santé, que je reçois des messages de milliers de personnes qui me demandent si mes pilules miracles fonctionnent », écrit-elle.

Ce qu’elle considère comme des agressions quotidiennes, ajoutées aux critiques « gratuites et dégradantes » sur l’apparence physique des personnalités publiques auront eu raison de sa patiente et de ce que pouvait continuer à tolérer l’artiste.

Son équipe a contacté Facebook, qui a refusé de collaborer à retirer ces publicités mensongères dont le lien mène à l’extérieur du réseau social.

« Nous visons dans un monde de plus en plus malade et il serait plus que temps qu’on s’en occupe », a ajouté la chanteuse qui se dit plus affectée par toute cette histoire qu’elle ne l’aurait cru. Elle a aussi porté plainte à la police pour usurpation d’identité à des fins de fraude.

C’est son équipe Mo’Fat Management qui administrera désormais la page Facebook de l’artiste qui conserve toutefois, pour le moment, ses comptes Instagram et Twitter.

Rappelons que le comédien de District 31, Michel Charette, avait aussi dû gérer un problème similaire il y a quelques mois alors qu’on utilisait son image et sa perte de poids sans son autorisation pour tenter de vendre des « pilules miracles amincissantes ». L’acteur très agacé avait fait quelques sorties publiques sur les réseaux sociaux et en entrevue à ce sujet afin de prévenir ses admirateurs.