LEBLOND, Gilbert



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 26 janvier 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gilbert Leblond, fils de feu Édouard Leblond et de feu Gabrielle Roy. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.à compter de 9h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son frère Claude (Monique Lemelin), ses sœurs: Monique, sscm, Denise (Laurent Houde). Il est allé rejoindre ses frères: feu Guy (Claudette Boutin), feu Denis et feu Fernand. Il laisse également dans le deuil son neveu Jean-François Leblond (Diane Théberge), ses nièces: Nancy Leblond (Sylvain Couette), Anny Leblond (Dany Richer) et Stéphanie Turcotte (Sylvain Lachance); ainsi que ses arrière-neveux et nièces: Olivier, Marc-Antoine, Ann-Sophie, Camille, Antonin, Jérémy, Alexandre, Émilie, Mélodie et Alexis; ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles Roy et Leblond et de nombreux amis. La famille remercie très chaleureusement tout le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Claire pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués avec délicatesse, attention et douceur à monsieur Leblond. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté d'Armagh) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.