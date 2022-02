LEBEL, Xavier



Au CHUL, le 24 janvier 2022, à l'âge de 12 ans, est décédé entouré de l'amour de sa famille, Xavier Lebel fils de Dominique Dumas et de Frédéric Lebel. Il demeurait à Pont-Rouge. Xavier laisse dans le deuil, outre ses parents, sa soeur Émilie et son frère Justin; ses grands-parents: Françoise Pelletier, Gilbert Dumas, Lise Allen, Richard Lebel (Manon Bigeault) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses nombreux amis de Pont-Rouge et du séminaire St-François. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL et les premiers répondants de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 4 février 2022 de 16h à 20h30 etde 8h30 à 10h30.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à fondation du CHU de Québec, en spécifiant pour l'hôpital du CHUL, https://fondationduchudequebec.org/