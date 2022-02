MICHAUD, Germaine Martin



Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Eudes, le 16 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Germaine Martin, épouse de feu Jean-Paul Michaud, fille de feu Joseph Martin et de feu Marie-Louise Huot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Jean-Yves Cloutier), feu Marc, Francine (Pierre Drouin); ses deux petits-enfants : Serge Cloutier (Émilie Rousseau) et Luc Cloutier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Eudes et plus particulièrement l'unité A-300 pour les bons soins prodigués.