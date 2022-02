VEILLEUX, Monique



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 28 janvier 2022, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Veilleux, épouse de feu monsieur Hermann De Bellefeuille. Elle était la fille de feu Joseph Veilleux et de feu Mary Bisson et demeurait à Québec. (Arrondissement Beauport, anciennement de Charlesbourg).L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Madame Veilleux laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Céline Giguère) et Mario (Hélène Levasseur); ses petits-enfants: Mathieu, Claudya et Marc et ses arrière-petits-enfants: Eliot, Sam, Marianne, Antoine et Myriam. Elle était la sœur de feu Lauretta (feu Damien Laflamme), feu Conrad (feu Laura Poulin), feu Hélène (feu René Poulin), feu Roméo (feu Blanche Veilleux), feu René (feu Simonne Bourque), feu Yvonne, feu Thérèse (feu Gérard Gilbert), feu Isabelle (feu Pierre Morin), feu Clarisse (feu Lucien Nadeau), feu Gabrielle (feu DeGaspé Taschereau), feu Clément (feu Suzanne Bourque) et feu Julie Veilleux (feu Randall Pozer). De la famille De Bellefeuille elle était la belle-sœur de madame Carmen (feu Jean-Marc Bergeron); feu Jeanine (feu Maurice Fournier), feu Yvette (feu Roland Gravel), feu Marcel (feu Suzanne Laberge), feu Cécile (feu Georges Hallé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Yvonne Sylvain et de la Maison Beauport pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca ou à la fondation Pause-Bonheur (visant à procurer du réconfort ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des résidents des centres d'hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes et Alphonse-Bonenfant) https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/