LAFLEUR, Pierrette Bélanger



À son domicile, le 8 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pierrette Bélanger, épouse de feu monsieur Paul-André Lafleur. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Daigle et de feu monsieur Paul-Henri Bélanger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. La direction des funérailles a été confiée à la maisonMadame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Claudia Caron), Michel (Marie-Josée Vachon) et Lyne (Yvan Boutin); ses petits-enfants : Sasha (Marie-Pier Tardif) et Dominic Lafleur, Roxanne et Alexandra Lafleur, Jonathan (Audrey Laflamme) et Frédérick Boutin (Jade Sénéchal); son arrière-petit-fils Thomas; sa sœur Denise, son frère Jean-Paul (Micheline Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafleur : Yolande (feu Roger Doucet), Réjeanne (feu Guy Samson), Rolland (Véronique Couturier), Denise (feu Italo Dassié), feu Nelson (Nicole Ferland), Liette (Serge Roger), France, Micheline (Terry Lowe); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.