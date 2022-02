[BALADO] S'endormir pour stimuler sa créativité

En décembre dernier, des scientifiques ont publié des résultats concernant le sommeil non paradoxal, celui du début de la nuit.

Ils s’intéressent en fait aux premiers instants fugaces du sommeil et ils pensent que c’est une période sur laquelle on devrait s’attarder si on veut stimuler notre créativité.