Bas-Saint-Laurent: un projet pilote en santé présenté à Québec

Des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent étaient à Québec, jeudi, pour présenter les résultats du projet pilote de guichet d'accès de première ligne.

Ils ont expliqué comment ce projet pilote vise à améliorer l’accès à un médecin de famille pour la clientèle orpheline dans la région devant les membres de la commission parlementaire du projet de loi 11, qui doit augmenter l’offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et améliorer la gestion de cette offre.

Au Québec, 900 000 personnes sont inscrites sur la liste d’attente pour avoir un médecin de famille. De ce nombre, 15 000 se trouvent au Bas-Saint-Laurent.

Depuis janvier 2020, les gens inscrits sur la liste pour obtenir un médecin de famille dans la région, et qui nécessitent un rendez-vous médical, ont accès à une ligne téléphonique.

Une infirmière répond alors aux appels et dirige les patients aux bons professionnels en soins.

L’an dernier, sur les 10 000 appels traités, 45% des patients nécessitaient un rendez-vous avec un médecin de famille.

Les autres ont été dirigés vers d’autres services, comme des «pharmaciens, des infirmières, des kinésiologues, des physiothérapeutes par exemple», a expliqué le Dr Éric Lavoie, un des instigateurs du projet.

Les médecins de famille de la région participent au projet en communiquant les places libres dans leur calendrier de rendez-vous.

Selon le Dr Lavoie, ce guichet permet aux usagers d’être accompagnés et orientés vers les bonnes ressources.

«Le système de santé québécois, c’est un système complexe et quand on est un usager et que l’on se promène dans cet environnement, c’est compliqué de s’y retrouver, alors nous, ce que l’on offre, c’est de l’accompagnement pour trouver le bon professionnel», a-t-il soutenu en entrevue.

Les députés participants à la commission parlementaire ont questionné le Dr Lavoie ainsi que la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, sur la pertinence d’imposer la loi 11 et de forcer les médecins de famille à divulguer leurs données, alors que le projet pilote semble déjà avoir réglé le problème dans la région.

Le Dr Lavoie a ainsi confirmé que le guichet d’accès de première ligne fonctionne, puisque les médecins y adhèrent de façon volontaire.

Mme Malo a pour sa part répondue qu’elle préfère dialoguer avec les médecins et les fédérations, plutôt que d’utiliser la méthode coercitive.

«Si vous me demandez si je suis en faveur pour la coercition, je vais vous répondre non, je pense qu’il y a moyen de travailler avec les fédérations médicales et surtout avec l’ensemble de nos médecins pour trouver le bon équilibre dans l’accès à la donnée», a affirmé la PDG lors de la commission parlementaire.

