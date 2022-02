TRUDEL, Jeannine



À l'IUCPQ, (hôpital Laval), Québec, le 14 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Trudel, fille de feu monsieur Georges Trudel et de feu madame Jeanne Don Carlos. Elle demeurait à Neuville.et de là, au cimetière de Neuville. Madame Trudel laisse dans le deuil ses enfants: Daniel Roy, Jean Roy (Marie Plamondon) et Hélène Roy (Armand Léveillée); ses petits-enfants: Jackie (Julien Saindon); Simon (Alexandra Gariépy) et Mathieu (Martine Ouellet); Gila (Mathieu Provost St-Onge) et Thierry (Pascale Deschênes); ses arrière-petits-enfants: Romy et Violette; Brandon. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jean-Claude (Claire Bertrand), feu Marcel, feu Michel (feu Monique Albert), feu Pierre. Elle laisse également plusieurs neveux, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org