LORTIE, Louis

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, à Québec, le 16 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Louis Lortie, époux de feu madame Monique Leclerc. Il demeurait à Québec. Monsieur Lortie laisse dans le deuil sa fille Maryse; ses petites-filles: Maude et Laetitia; sa belle-fille Geneviève Plante (feu Dominique); ses frères: Mgr Paul Lortie et Michel Lortie (feu Mildred Brownrigg); sa belle-sœur Lise Gaboury (feu Robert Lortie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Leclerc: Huguette (Gérald Lajoie), Nicole (Jean Caron), Andrée (Michel Simard) et Raymond Lapointe (feu Micheline Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jacques Lortie (feu Micheline Terreault) et le beau-frère de feu Léon, feu Pierre et feu Liliane Leclerc.La famille vous accueillera directement à l'église 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière de Giffard. Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment des funérailles, des changements sont possibles, si tel est le cas vous en serez avisés. La direction des funérailles a été confiée à la maison