BRETON, Mario



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 janvier 2022, à l'aube de ses 59 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Mario Breton, époux de dame Manon Vachon, fils de feu André Breton et de feu Rita L'Heureux. Originaire de Saint-Bernard, il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Cynthia (Keven Bélanger-Dufresne), Michaël (Alice Pairault) et Steeven; ses frères et sœurs: Estelle (Gilles Parent), François (Judith Lehoux), Maryse (Louis Audesse), Stéphane (Caroline Dion) et Simon (Maryse Fillion); ses beaux-parents: feu Jean-Guy Vachon (Renée-Jeanne Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne (Gaétan Thivierge) et Danielle (Mario Fournier). Il laisse également dans le deuil son filleul Francis, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur grande empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec), G6V 4G9) : https://www.mspdulittoral.com/ ou à la Fondation Héma-Québec (4045, boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7) : https://fondation.hema-quebec.qc.ca/