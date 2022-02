FORTIER, Léandre



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2022, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Léandre Fortier, époux de madame Raymonde Ferland, fils de feu monsieur Louis Fortier et feu madame Julia Noël. Il demeurait à St-Gervais Bellechasse autrefois de St-Lazare. La famille accueillera parents et amis à la Résidence funérairede 10 h à 14 hIl laisse dans le deuil son épouse: madame Raymonde Ferland; ses enfants: Pascale (Michel Aubin), Carl (Caroline Guillemette), son petit-fils: Francis; ses frères et sœurs: feu Rosaire (feu Huguette Godbout), feu Emilien (Françoise Vermette), Fernande (Marcel Talbot), feu Julien (Claudette Brochu), Hervé (Suzanne Gosselin), Doris; ses belles-sœurs: Aimée (Bernard Audet), feu Yolande (Armand Cliche); son beau-frère: Maurice (Lina Pilote); neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la