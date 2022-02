SIOUI, Laurette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Laurette Sioui, épouse de monsieur Marcel Pageau. Elle était la fille de feu dame Juliette Renaud et feu monsieur Albert M. Sioui. Elle demeurait à Québec.de 10 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel; ses frères et sœurs: feu Marcel (Julienne Chrétien), feu Pauline (feu Gilles Daigle), Lucille (Gérard Beaulieu), Louisette (feu Laurent Falardeau), Denise (Paul-Émile Grimard), Jeannine (Henri Lessard), Marguerite (Jean-Jacques Laliberté), Michel (Nicole Vézina) et Hélène (feu Jean-Claude Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Pierre (feu Josette Chalifour), Denise (feu Bruno Savard), feu Colette (Gaétan Cantin), Hélène (feu François Aujolat), Ghislaine (Pierre Chouinard) et Ginette (Jean Lamontagne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc), G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.