BEAUDRY, Claude



Au CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec), le 21 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Beaudry, époux de feu madame Élise Morin, fils de feu monsieur Gérard Beaudry et de feu madame Marie-Reine Fecteau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères et sœurs : feu Roger (feu Denyse Grenier), Claudette (André Veilleux), André (Janelle Pouliot), Nicole (Raymond Gingras), Gaétan (Louisette Lachance), Gabriel (Martine Bolduc), Alain (Anne Maheux) et Daniel (Carole Lachance), ses beaux-parents : feu J. Hormidas Morin et feu Mélinda Carrier, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: feu Lionel (feu Rose Dubois), feu Annette (feu Omer Ouellet), feu Lucille, feu Thérèse (feu Guy Roberge) et feu Fernand (Suzanne Dubois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. On ne pourrait passer sous silence le dévouement inconditionnel de sa nièce Maryse, son ange gardien à Québec durant sa longue bataille avec la maladie. Maryse était appuyée par son père Roger et sa mère Denyse et de ses sœurs et frère Michèle, Sylvie et Christian Beaudry ainsi que leurs conjoints respectifs. La famille tient à adresser ses plus sincères remerciements au personnel de la résidence La Roseraie, au personnel de Humanitae Alzheimer évolutif et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement.Claude Beaudry a été musicologue à l'Université Laval de 1972 à 2001. Grâce à son grand amour de sa profession, Claude aura contribué à l'avancement des connaissances et des recherches en musique en étant l'auteur d'un Guide de rédaction des travaux de recherche en musique. Il aura été organiste titulaire de l'Église Saint-Charles-de Limoilou pendant 27 ans, président des Amis de l'orgue de Québec pendant plusieurs années et nommé membre honoraire de la Société québécoise de recherche en musique en 2003. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère #305, Québec (Québec) G1S 3G3, site web: www.societealzheimerdequebec.com, tél. : 418-527-4294.