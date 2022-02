Callum Booth bat les Lions à lui seul

Le gardien des Mariners du Maine Callum Booth s’est dressé tel un mur face au bombardement des Lions de Trois-Rivières, qui se sont inclinés dans un deuxième match de suite au Colisée Vidéotron, cette fois par la marque de 2 à 1 en prolongation, jeudi soir.

Comme la veille face à la même équipe, l’équipe locale a été beaucoup plus incisive que ses adversaires, et après s’être butés à Jérémy Brodeur jeudi, c’est Booth qui les a frustrés cette fois. L’ancien des Remparts de Québec et des Sea Dogs de Saint John a bloqué 47 lancers, dont cinq lors de la période supplémentaire.

Les Lions se sont tirés dans le pied dans la dernière minute de la prolongation lorsque Anthony Nellis a été envoyé au cachot pour avoir fait trébucher. Zach Malatesta a rapidement puni la troupe d’Éric Bélanger en marquant le filet décisif.

Nick Master avait créé l’égalité 1 à 1 en tout début de deuxième engagement. C’est Dylan Labbé qui avait permis à Trois-Rivières de prendre les devants à mi-chemin de la première période. Le défenseur a récupéré la rondelle à la ligne bleue avant de se défaire d’un couvreur pour faire le tour du filet de Booth. Sans grande option devant le filet, Labbé a plutôt choisi de surprendre le portier québécois en le battant sur son côté court.

Les Lions auront une dernière chance de vaincre les Mariners à domicile, samedi, alors qu’ils affronteront les représentants du Maine dans un quatrième duel de suite.

Plus tôt dans la journée, le club de la Mauricie a annoncé que le gardien Philippe Desrosiers était de retour avec les Lions, étant revenu d’un prêt avec le Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine. Le natif de Saint-Hyacinthe a montré une fiche de 12-3 avec le club-école du Canadien de Montréal cette saison.