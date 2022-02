DUMOULIN, Jean-François



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 janvier 2022, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-François Dumoulin, époux de madame Rachel Latulippe. Il demeurait à Donnacona.suivie d'une liturgie de la Parole. Monsieur Dumoulin laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Yves (Jacinthe Désilets), Luc (Johanne Turcotte), Louis (Josée Robitaille) et sa fille adorée feu Sylvie; ses petits-enfants: Guillaume et Sébastien; son arrière-petit-fils: Éthan; ses frères: feu Guy (Denyse Savard) et feu Gilles; les enfants de son épouse, René Godin, Nicole Godin (Guy Bussière), Ginette Godin (Benoît Drolet), Linda Godin (André Martel), Sylvie Godin (André Roseberry), feu Yvon Godin (Lucie Hardy, Léo Cayer); les petits-enfants de son épouse: Éric Godin (Mélanie Renaud), Kathy Godin (Matthieu Bélanger), Maxime Cormier (Andréa Severino), Tommy Cormier, Krystalna Dussault (Darryl Tremblay); les arrière-petits-enfants de son épouse: Ludovik et Lorie-Jade ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona ainsi que celui du Halo pour leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société Parkinson (Région de Québec), 245, rue Soumande, bureau 218, (Halles Fleur de Lys), Québec, G1M 3H6.