GINGRAS, Jeannine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 janvier 2022, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédé madame Jeannine Gingras, épouse de feu monsieur Marc-Antoine Grenier, fille de feu madame Joséphine Laurent et de feu monsieur Napoléon Gingras. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure et en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne et Denis; ses petits-enfants: Marie-Ève (Guillaume Rochat) et Louis (Karyne Ouellet); son frères et sa soeur: Robert (Pierrette Blier) et Denise (Serge Noury); ses belles-soeurs: Gemma (feu Yvon Hains) et Madeleine (feu Réjean Grenier); ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à dire un gros merci au personnel du département de gériatrie de l'hôpital Laval pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur grande empathie.