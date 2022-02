Manifestation de camionneurs: le convoi de la Côte-Nord en route pour Québec

Le convoi de la Côte-Nord vers Québec s’est mis en route tôt jeudi matin avec à sa tête Bernard ‘’Rambo’’ Gauthier, qui prévient déjà de «ne pas se fier à la grosseur du convoi». À la hauteur de Chute-aux-Outardes, 39 véhicules composaient le cortège.

• À lire aussi: «Notre image mange une claque chaque fois!», estime un camionneur

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: l’étau se resserre à Ottawa

• À lire aussi: Convoi de camionneurs: Québec pourrait être assiégée

Les premiers rassemblements prévus à Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau semblent avoir réuni un nombre limité de manifestants jeudi matin. De plus, les camionneurs, qui étaient pourtant l’enjeu initial des convois organisés, semblaient absents alors que les premières images ne laissent pas entrevoir de semi-remorques.

«Fiez-vous pas à la grosseur du convoi. Il y en a qui n’aiment pas ça rouler en convoi, donc ils se sont lancés tout seuls, pas de convoi. Beaucoup de monde monte demain, samedi aussi. Ça va monter sur trois jours, j’ai hâte de voir ce que ça va faire», a mentionné dans une vidéo Facebook au volant de son véhicule l’organisateur Bernard Gauthier.

Capture d'écran

Avant l’arrivée du groupe à Forestville, l’organisateur a indiqué que le convoi serait d’une longueur de 2 km.

L’arrivée à Québec, après un passage par le Saguenay, est prévue pour la fin de l’après-midi jeudi. D’autres convois sont prévus pour samedi matin, notamment en provenance de la Beauce et de l’Est-du-Québec.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Incertitude sur la durée

Quant au plan de match, toujours flou entre manifestation et occupation de la ville, les organisateurs n’ont rien fait pour clarifier la situation jeudi matin.

Kevin «’Big»’ Grenier a souligné dans une vidéo Facebook que le but n’était pas de «jammer» Québec avant d’ajouter dans la même phrase chercher à «faire comme Ottawa».

«Comme on a parlé avec les organisateurs, notre but premier ce n’est pas de jammer la ville de Québec, c’est d’aller à Québec se faire entendre. Même si c’est juste piéton, d’être toute la gang devant le parlement, on va être une tabarnak de belle grosse gang. On va faire comme à Ottawa pis on va siéger», a-t-il indiqué, laissant toujours planer le risque d’une occupation du centre-ville au-delà du weekend.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI