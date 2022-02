«Convoi de la liberté»: les manifestants ne cèdent pas de terrain

Les manifestants présents depuis sept jours à Ottawa pour soutenir la fin des mesures sanitaires ont fait part jeudi de leur intention de rester autant de temps que nécessaire sur place pour faire valoir leurs droits.

Ce qui avait commencé comme une protestation des camionneurs pour la fin de l’obligation vaccinale à la frontière américaine est finalement devenu un mouvement plus vaste de la population générale.

«La réalité, c’est que les membres de ce mouvement de liberté sont des citoyens moyens et pris de paix et respectueux des lois, de tous les horizons, qui en ont assez d’être méprisés et intimidés par le gouvernement», a résumé lors d’un point de presse l’une des manifestantes, Joanie Pelchat.

Elle a ainsi assuré que les protestataires n’ont «pas l’intention de rester un jour de plus que nécessaire». «Notre départ sera basé sur le premier ministre [Justin Trudeau], [et la] fin de tous les mandats et restrictions de nos libertés», a-t-elle insisté.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Mme Pelchat a par ailleurs affirmé qu’aucun dialogue n’a été amorcé avec le gouvernement fédéral, provincial ou encore municipal. «Au lieu de cela [les gouvernements¬] vous utilisent, vous les médias, pour nous présenter comme des racistes, des misogynes et même des terroristes», a-t-elle soutenu.

Saluant le «leadership» du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, dans ce dossier, les manifestants ont indiqué que de nouveaux Canadiens continuent d’arriver chaque jour dans la capitale fédérale.

Si plusieurs résidents d’Ottawa ont exprimé leur ras-le-bol, les partisans du «convoi de la liberté» ont tenu à remercier ceux qui «se sont manifestés pour montrer leur soutien en offrant un hébergement, de la nourriture».

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En ce qui concerne le blocage de leur collecte de fonds, les manifestants espèrent voir la levée de la suspension par la page GoFundMe, où plus de 10 millions $ avaient été récoltés.

«[Jeudi] matin, nos avocats ont envoyé à GoFundMe tous les détails qu’ils nous ont demandés. Nous sommes convaincus que GoFundMe dispose désormais de toutes les informations nécessaires pour lever immédiatement la suspension qu’ils ont imposée à notre campagne», a-t-elle précisé.

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau a affirmé plus tôt en journée qu’Ottawa enverrait de l’aide si les policiers en font la demande.

«Les policiers doivent faire leur job», a lancé M. Trudeau. «Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose qu’on est en train de regarder.»

