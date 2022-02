ROUSSEAU, Jean-Paul



Au centre d'hébergement d'Assise, le 28 janvier 2022, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Rousseau, époux de madame Anna Labranche et fils de feu monsieur Lauréat Rousseau et de feu madame Albertine Durand. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Rousseau laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Violaine (Michel Ratté), Jean-Yves (Ginette Vaillancourt), Paulin (Linda Ruet), Serge (Danielle Beaupré), Carole (feu Roger Rioux, Roger Martel), feu Jocelyn (Lise Lamothe), feu Gérald et Nancy (Martin Albert); ses 12 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs de la famille Rousseau: feu Jeannette (feu Paul Trudel), feu Georgette (feu Gérard Trudel), feu Georges-Henri (feu Germaine Vallières), feu Louis-Charles (feu Fernande Desroches), feu Charles-Eugène (Aimée Bussières), Simone (feu Claude Bertrand), feu Robert (feu Carmen Bédard), Lauretta (feu Thomas Gingras), feu Hélène (Jacques Morin), Fernand (Aline Côté), Aimé-Noël (Lyse Ratté), feu Lise (Roland Tessier), Gilles (Jocelyne Ratté), Raymond (Jacqueline Lépine) et Michel (Line Godin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labranche: feu Rose (feu André Morency). feu Blanche (feu Lucien Chantal), feu Simone (feu Bruno Beaumont), feu Désiré (feu Denise Mariage), Clarina (feu Léopold Beaumont; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2e étage du centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme.