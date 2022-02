ROY, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 décembre 2021, est décédé, à l'âge de 88 ans et 10 mois, monsieur Maurice Roy, fils de feu Georges Roy et de feu Angélina Galarneau. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses filles: Lise (Claude Letellier), Jocelyne, Francine (Michel Aubé) et Michèle (Gaétan Bilodeau); ses petits-enfants: Nancy Letellier (Mathieu Morin), Kathy Letellier (Jean-Philippe Fortin), Marie-Pier Roy (François Dallaire), Patricia Roy (Maxime Godbout), Marie-Christine Aubé, Joël Bilodeau (Stéphanie Fortier), Carl Bilodeau (Marianne Labrie); ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que son amie de cœur madame Claudette Drouin. Il était le frère de: feu Marie-Berthe (feu Joseph Lapierre), feu Rollande (feu Albert Roy), feu Georgette (feu Maurice Brisson), feu Jeannette, feu Gérard (Ghislaine Beaudoin), Raymond (Rosanne Gosselin), Émilien (Louisette Labrecque) et feu Yvette ainsi que la famille de la mère de ses enfants feu Yolande Carrier. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir de St-Gervais et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur père.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :