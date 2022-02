AUDET BERNIER, Jeanne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 29 janvier 2022 à l'âge de 80 ans est décédée madame Jeanne Audet, épouse de monsieur Raymond Bernier, demeurant à Lévis. Originaire de Maria en Gaspésie, elle était la fille de feu dame Marie-Laetitia Boudreau et de feu monsieur Joseph Audet. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Alfred " Freddy " (feu Francine Cyr - feu Down Mc Farlane) et Gertrude (feu Honorius Bernier); de la famille Bernier : feu Augustin, feu Madeleine (feu Honorio Normand), feu Léonard, feu Louis de Gonzague (feu Armandine Bourgault), feu Samuel, feu Jeanne-D'Arc (feu Robert Chevalier), feu Antoine (feu Yvette Thériault), feu Marcelle (feu Claude Anthier), feu Honorius (Gertrude Audet), feu Paul-Henri, feu Céline et feu Hélène Bernier (feu Paul-St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier entre autres, les membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi jour des funérailles à compter de 12h30, et ce jusqu'à un maximum de 50 personnes en tout.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Aubert. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire