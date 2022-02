PICARD, Antoinette Lacasse



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 21 janvier 2022, à l'âge de 101 ans et 2 mois, est décédée madame Antoinette Lacasse, épouse de feu monsieur Pierre Picard, fille de feu monsieur Damase Lacasse et de feu dame Philomène Guay. Elle demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.L'inhumation se fera ultérieurement au printemps au cimetière de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Michel Lizotte) et Robert (Sonia Desrosiers); ses petits-enfants: Véronique et David (Léthycia Jalbert) et ses quatre arrière-petits-enfants: Elliot, Maïka, Alice et Arielle; ses belles-sœurs: Simone Racine (feu Lorenzo Lacasse) et Huguette Lavoie (feu Hormidas Lacasse), elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lacasse et Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et parents. Un remerciement au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.sociétéalzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la