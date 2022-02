BLAIS, Georges



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Georges Blais, survenu le 24 janvier 2022, à l'âge de 65 ans. Il était le fils de feu monsieur Ernest Blais et de madame Thérèse Blanchette. Il demeurait à Québec et natif de St-Paul-de-Montminy.Il laisse dans le deuil ses enfants : Steeve Blais (Caroline Savard) et Mélanie Blais (Pascal Pednaud). Ses petits-enfants : Jérémie Blais, Éloise Blais, Gabriel Lamontagne. Sont également dans le deuil ses frères et sœurs : Denis Blais (Germaine Blais), Gilles Blais (Micheline Pelletier), Bernard Blais, Pierre Blais, Nicole Blais (Roger Boutin), France Blais (Daniel Morel) et Ginette Blais. Sans oublier plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.