ROY, Louisette



À Québec, à l'âge de 85 ans est décédée Mme Louisette Roy, épouse de feu M. André Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Claude Drapeau), Nicole (Jean-Yves Marcil), Marc-André, Réjean (Catherine Bouchard), Suzanne (Yvon Godbout), Richard (Dale Leblanc); ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Les gens qui le désirent peuvent se rendre sur le site de la Coopérative Funéraire Des Deux Rives afin d'inscrire leurs messages de sympathie. Les cendres seront déposées au columbarium de l'église St-Roch. La famille tient à remercier le personnel du manoir Sully et le département des soins palliatifs de l'IUSM pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Site Web: https://fondationduchudequebec.org.