ROBERT, Maurice



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 12 janvier 2022, est décédé à l'âge de 83 ans et 11 mois, Monsieur Maurice Robert, pompier retraité de la Ville de Québec. Il était le fils de feu Rodolphe Robert et de feu Jeanne-D'Arc Morin.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Gagnon, ses deux fils: Marc et Steve (Kathleen Stapleton); son frère Réjean (Carole Boutin), sa sœur Denise, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon, plusieurs nièces, neveux et amis. Il est allé rejoindre ses frères: Yvon (feu Gisèle Drouin), Jean-Paul (Hélène Fortin), Gilles, Michel (Aline Lévesque) et Gaston (Claudette Marchand). La famille tient à remercier l'équipe de l'urgence et de l'unité coronarienne de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les soins prodigués. S.v.p. compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC ou à l'Association pulmonaire du Québec au https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur ou au https://poumonquebec.ca/faire-un-don/