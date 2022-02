FERLAND, Benoît



A l'Hôpital de Portneuf, le 26 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Benoît Ferland, conjoint de madame Denise Messervier, fils de feu monsieur Edmond Ferland et de feu madame Olida Poulin. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Il est allé rejoindre son fils feu François. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe : Manon (Pierre Turcotte), Dany (Christiane Lachance), Jacques (Sylvie Nadeau) et Linda (Jean Laflamme); ses petits-enfants; sa sœur Desneiges (feu Joseph-Armand Lachance) sa belle-sœur François Pomerleau (feu Joseph Ferland). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/.à compter de 9h.