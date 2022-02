OUELLET, Raynald



À son domicile, le 31 janvier 2022 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raynald Ouellet, fils de feu dame Éliane Couillard et de feu monsieur Louis Ouellet. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le frère et le beau-frère de: Yvette, Doris (feu Charles Ouellette), Paul-Henri (feu Jeannine Lebel), Normand (feu Colette Guimont), feu Fernand (Brigitte Bélanger), feu Jacques (Lucie Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autre parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.Un moment de recueillement aura lieu lors de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.