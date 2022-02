John Elway s’insurge contre la poursuite intentée par Brian Flores

La poursuite intentée à l’endroit de la NFL et de trois équipes par Brian Flores, qui leur reproche leur discrimination raciale pendant des processus d’embauche, a été qualifiée de «fausse» et «subjective» par le président des opérations football des Broncos de Denver, John Elway.

Dans une déclaration publiée mardi, Elway s’est insurgé contre la version des faits de Flores. Ce dernier estime que l’ex-gloire du circuit Goodell n’avait pas pris au sérieux une entrevue qu’il lui accordait pour le poste d’entraîneur-chef.

«Je ne prévoyais pas de répondre publiquement aux allégations fausses et diffamatoires de Brian Flores, mais je ne pouvais pas demeurer silencieux plus longtemps quand mon caractère, mon intégrité et mon professionnalisme ont été attaqués.»

«J’ai pris sa candidature très au sérieux pour le poste d’entraîneur-chef en 2019 et j’ai apprécié notre entrevue de trois heures et demie avec lui. Tout comme le reste de notre groupe, j’étais préparé et entièrement dévoué à l’entrevue, pendant que Brian nous partageait son expérience et sa vision pour notre équipe.»

Flores reproche à Elway de s’être présenté à l’entrevue au lendemain d’une soirée bien arrosée, non disposé à agir avec professionnalisme. Selon l’ancien pilote des Dolphins de Miami, ce rendez-vous ne servait qu’à respecter la règle Rooney. Celle-ci requiert que chaque équipe fasse passer une entrevue à au moins un candidat d’une minorité visible dans le processus d’embauche d’un entraîneur-chef.

«C’est décevant et choquant d’apprendre pour la première fois cette semaine que Brian se sentait différemment à propos de notre entrevue avec lui, a enchaîné Elway. Les assomptions de Brian à propos de mon apparence et de mon état d’esprit ce matin-là sont blessantes et erronées. Si je paraissais "échevelé", comme il le prétend, c’est parce que nous revenions d’un vol de nuit après une autre entrevue à Denver.»

Un possible recours collectif

La semaine dernière, les Giants de New York auraient choisi d’embaucher Brian Daboll comme entraîneur-chef avant même l’entrevue prévue avec Flores. C’est nul autre que le pilote des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, qui lui en a fait l’annonce par message texte. Cette mascarade permettait malgré tout aux Giants de respecter la règle Rooney.

Flores poursuit ainsi ses anciens employeurs, ainsi que les Broncos et les Giants, réclamant un recours collectif.

«Alors que les barrières raciales ont été érodées dans de nombreux domaines, la NFL vit dans le passé, peut-on lire dans la déclaration d’ouverture de la poursuite. La NFL reste en proie au racisme, en particulier en ce qui concerne l'embauche et la rétention des entraîneurs-chefs, coordonnateurs et directeurs généraux noirs.»

«Des règles ont été implantées, des promesses ont été faites, mais rien n'a changé. En effet, la discrimination raciale n'a été qu'aggravée que par l'engagement fallacieux de la NFL en faveur de l'équité sociale.»

En date de jeudi, seulement un entraîneur-chef de la NFL et six directeurs généraux sont des Noirs, contre 70 % des joueurs des 32 équipes, selon la poursuite. Et selon celle-ci, le tout s’explique par de claires démonstrations de racisme.

