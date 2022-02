Justine Dufour-Lapointe en finale: Michel Hamelin croit que son plan fonctionne à merveille

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de bosses estime que le scénario envisagé au moment d’apporter des changements significatifs se confirme.

«En décidant de faire un pas en arrière pour développer de nouveaux sauts, je ne savais pas trop ce qui pouvait se produire, mais l’objectif était qu’elles atteignent leur maximum aux Jeux de Pékin et c’est ce qui est train de se passer, a expliqué Hamelin après la 10e place de Justine qui lui a permis de se qualifier directement pour la finale qui se déroulera le 6 février. On peut se gourer dans la vie, mais les récents résultats démontrent que le plan était très bon.»

Avec sa 10e place, Justine a tout juste devancé Chloé par 1,14 point qui a terminé au 11e rang et qui devra passer par la deuxième séance de qualifications, dimanche. Les filles n’ont pas froid aux yeux et elles foncent. Ça aide énormément de se qualifier directement pour la finale et ça enlève beaucoup de pression. Justine aurait même pu terminer en 6e ou 7e position, mais son temps a été une seconde plus lent que celui enregistré à l’entraînement.»

On aurait souhaité s’entretenir avec les Dufour-Lapointe, mais elles ont été fidèles à leur politique de ne pas parler aux médias avant la fin de la compétition.

Une autre Canadienne a pris le départ. Sofiane Gagnon a terminé en 14e position et devra elle aussi passer par les deuxièmes qualifications. Hamelin se disait satisfait de la prestation de sa protégée.

«Sofiane a effectué une belle descente et je suis vraiment content de sa position. Sofiane participe à ses premiers Jeux et elle était nerveuse. À son arrivée au Village olympique, elle regardait partout et elle tripait.»

Sur la touche lors des deux étapes de la Coupe du monde de Tremblant en raison de la COVID-19, Gagnon estime qu’elle est de retour au sommet de sa forme. «J’ai continué l’entraînement pendant ma quarantaine tant sur le plan physique que mental, a souligné la Britanno-Colombienne dans une entrevue accordée dans la langue de Molière, elle dont le père est Français. Je pense que je suis de retour au sommet de ma forme. J’ai commis une erreur sur mon deuxième saut qui a été coûteuse.»

Laurent Dumais très déçu

Très déçu de sa 24e position dans une descente où il a notamment connu des problèmes à son premier saut, Laurent Dumais ne s’est pas arrêté dans la zone mixte. «Laurent vit ses premiers Jeux et je crois qu’il était un peu tendu, a souligné Hamelin. Il a super bien fait à l’entraînement et il aura l’occasion de se reprendre. Tout est encore possible. Aux Olympiques contrairement à la Coupe du monde, tu as plus de chances et tu peux échapper une descente. À Sotchi en 2014, Alexandre Bilodeau avait terminé en 8e place de la finale 1 avant de remporter l’or.»

